США заработали на газовом рынке Европы минимальную сумму

Статслужба США: доходы от экспорта СПГ в ЕС сократились на пять процентов

США вновь столкнулись с падением доходов от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило «Прайм» со ссылкой на статистическую службу Соединенных Штатов.

По ее данным, Вашингтон в августе 2024 года смог заработать на продаже этого энергоносителя в ЕС минимальную с осени 2021 года сумму. И это притом что страны Евросоюза нарастили закупки СПГ у американских компаний на 18 процентов. Тем не менее доходы от его продажи упали на пять процентов, до 753,6 миллиона долларов.

Отмечается, что Нидерланды остаются главным покупателем этого сырья у США. На эту европейскую страну приходится до четверти от всех поставок. Активно приобретают американский СПГ также Испания и Италия.

Тем не менее в августе США столкнулись с общим снижением экспорта газа. Он упал на девять процентов и оценивается в 2,14 миллиарда долларов.

По данным испанской энергетической компании Enagás, с января по сентябрь Россия вышла на второе место в списке крупнейших поставщиков СПГ в Испанию.

Также есть информация, что в III квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах вырос в два раза по сравнению с серединой 2022 года.