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07:53, 7 октября 2024Экономика

Россия стала поставлять Европе больше газа

«Ведомости»: поставки российского трубопроводного газа в Европу выросли на 17 %
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

С января по сентябрь поставки российского трубопроводного газа в Европу выросли на 17 процентов. Об этом со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщает газета «Ведомости».

Экспорт топлива с начала 2024 года составил 2,7 миллиарда кубометров. По большей части, поставки осуществляли по газопроводу «Турецкий поток» — они выросли на 27 процентов год к году, до 12,2 миллиарда кубометров. Прокачка через территорию Украины увеличилась до 11,5 миллиарда кубометров (плюс семь процентов), она велась только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Европейские страны покупают российский газ сохраняется, несмотря на высокий уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Как отмечают в ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe, к 3 октября запасы газа в хранилищах составляли 104,6 миллиарда кубометров (94 процента объема). Тенденцию объясняют выгодными ценами, которые предлагает российская сторона. Экспортные контракты «Газпрома» предусматривают привязку к спотовым ценам, но с отставанием в 1–7 месяцев, отметил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

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Как показывают данные лондонской биржи ICE, с начала года стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах выросла на 22-27 процентов. Ноябрьские фьючерсы на торговой площадке предлагаются по цене 449-469 долларов за тысячу кубометров. Газ дорожает на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, и до конца года цены могут вырасти еще на 30–40 долларов, предположил главный стратег инвесткомпании «Вектор икс» Максим Худалов.

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен заявил о лазейках для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС). По его словам, в третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах удвоится по сравнению с серединой 2022 года, несмотря на попытки государств отказаться от российских энергоресурсов. Правительство не может противостоять растущему объему импорта: импорт российского СПГ на основе действующих соглашений пока не подпадает под санкции, заявил он.

Эксперты Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD) также сообщили, что, несмотря на введенные санкции, западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве.

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      Вячеслав Агапов
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