В ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен рассказал о существовании лазеек, которые используются для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС). Возмущение сложившейся ситуацией евродепутат высказал в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма.
«В третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах удвоится по сравнению с серединой 2022 года. Правительство Нидерландов заявляет, что это может быть связано с 14-м пакетом санкций против России: поскольку существует запрет на перевалку российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, остаточные потоки импортируются в ЕС. Правительство не может противостоять растущему объему импорта: импорт российского СПГ на основе действующих соглашений пока не подпадает под санкции», — объяснил он.
Эта лазейка в пакете санкций мешает государствам-членам не допускать поставки российского СПГ в ЕС и поэтому должна быть закрыта как можно скорее. (...) Когда Еврокомиссия намерена принять дополнительные меры по ограничению импорта российского СПГ на основе существующих соглашений?
Ранее Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD) сообщили, что, несмотря на введенные санкции, западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве.
Западные рынки остались открыты для энергоресурсов из РФ благодаря поставкам топлива с трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Турции. Так, Star Aegean на 98 процентов загружается российским сырьем, 73 процента из которого поставляет «Лукойл». Предприятие продает 90 процентов своей продукции западным странам.