В ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу

В ЕП сообщили о существовании лазеек для поставок российского газа в Европу

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Том Берендсен рассказал о существовании лазеек, которые используются для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС). Возмущение сложившейся ситуацией евродепутат высказал в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма.

«В третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ через порт Роттердам в Нидерландах удвоится по сравнению с серединой 2022 года. Правительство Нидерландов заявляет, что это может быть связано с 14-м пакетом санкций против России: поскольку существует запрет на перевалку российского СПГ в страны, не входящие в ЕС, остаточные потоки импортируются в ЕС. Правительство не может противостоять растущему объему импорта: импорт российского СПГ на основе действующих соглашений пока не подпадает под санкции», — объяснил он.

Эта лазейка в пакете санкций мешает государствам-членам не допускать поставки российского СПГ в ЕС и поэтому должна быть закрыта как можно скорее. (...) Когда Еврокомиссия намерена принять дополнительные меры по ограничению импорта российского СПГ на основе существующих соглашений? Том Берендсен член Европарламента от Нидерландов

Ранее Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD) сообщили, что, несмотря на введенные санкции, западные страны продолжили покупать топливо из России благодаря лазейке в законодательстве.

Западные рынки остались открыты для энергоресурсов из РФ благодаря поставкам топлива с трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Турции. Так, Star Aegean на 98 процентов загружается российским сырьем, 73 процента из которого поставляет «Лукойл». Предприятие продает 90 процентов своей продукции западным странам.