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20:11, 4 октября 2024Экономика

Газ на европейской бирже подорожал

Цена газа на лондонской бирже ICE выросла до 462 долларов за тысячу кубометров

Фото: Mina Kim / Reuters

Стоимость газа по итогам торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 4 октября, выросла на 1,4 процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF стартовала с отметки в 452,9 доллара (минус 0,5 процента) за тысячу кубометров. На минимуме стоимость газа падала до 448,9 доллара. Рекордная цена по итогам дня составила 466,7 доллара (плюс 2,5 процента). Позднее цены скорректировались до 462 долларов за тот же объем.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) полагают, что к концу 2024-го средняя стоимость тысячи кубометров природного газа на крупнейшем в Европе хабе в Нидерландах окажется на 18 процентов ниже показателей 2023-го. Эксперты ожидают, что она составит около 394 долларов.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков придерживается иных соображений — на фоне вероятного прекращения транзита российского топлива через Украину котировки могут подскочить вплоть до 600-700 долларов за тысячу кубометров. Однако рекордных уровней 2022-го цены не достигнут, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие».

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