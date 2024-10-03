Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

МЭА: средняя цена газа на хабе TTF упадет на 18 процентов по итогам 2024 года

По итогам 2024 года средняя стоимость тысячи кубометров природного газа на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах окажется на 18 процентов ниже в сравнении с показателем 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты ожидают, что в этом году средняя стоимость газа на TTF составит около 11 долларов за миллион британских тепловых единиц, или примерно 394 доллара за тысячу кубометров. При этом в 2025 году аналитики прогнозируют увеличение спотовых цен на газ в Европе на 18 процентов, а в Азии — на 14 процентов на фоне ужесточения баланса спроса и предложения.

На подобную динамику в следующем году, как считают в МЭА, окажет влияние и растущая конкуренция между европейскими и азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Что касается США, то в организации прогнозируют снижение стоимости газа в этой стране до 2,3 доллара за миллион британских тепловых единиц (около 82 долларов за тысячу кубометров) в 2024 году и увеличение цен на 45 процентов, до 3,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (порядка 122 долларов за тысячу кубометров), в 2025-м.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал значительное увеличение биржевых цен на газ в Европе (вплоть до 600-700 долларов за тысячу кубометров) на фоне вероятного прекращения транзита российского топлива через Украину с 2025 года. В то же время он пояснил, что скачок котировок, скорее всего, не окажется таким мощным, как в 2022-м. Это обусловлено тем, что через газотранспортную систему (ГТС) Украины в ЕС сейчас поступают «не столь большие» объемы газа из России.