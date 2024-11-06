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14:46, 6 ноября 2024Мир

Американист назвал три причины поражения Харрис на выборах президента США

Политолог Дробницкий назвал причины поражения Харрис на выборах президента США
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий назвал три причины, по которым, по его мнению, Камала Харрис потерпела поражение на выборах президента США. Его слова приводит «Взгляд».

Первой из причин эксперт назвал раскол внутри Демократической партии, который не позволил им выступить единой коалицией. В пример он привел то, что экс-президент Барак Обама якобы лишь формально агитировал за Харрис, а на деле был против ее кандидатуры.

Во-вторых, считает Дробницкий, у демократов не было хорошей предвыборной программы, они не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. Кроме того, по мнению политолога, Харрис подобрали плохую команду.

Третьей причиной американист назвал разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. По его словам, главы штатов отказались «накидывать» голоса в пользу Харрис из-за того, что замену кандидатуры Джо Байдена на вице-президента с ними не согласовывали. «Все это привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно», — утверждает Дробницкий.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 на выборах президента.

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