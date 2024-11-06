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11:21, 6 ноября 2024Ценности

Анна Седокова снялась в облегающем платье без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @olllyvento

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала фигуру в облегающем платье, оформленном вырезами на плече и талии. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствуют бюстгальтер и трусы.

Визажисты решили сделать акцент на глаза, выполнив макияж smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы, а также предложили артистке примерить массивные золотые браслеты и коричневые открытые туфли.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова в откровенном наряде пришла на концерт рэп-дуэта HammAli & Navai.

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