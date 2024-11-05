Анна Седокова в откровенном наряде станцевала перед камерой

41-летняя Анна Седокова в откровенном корсете пришла на концерт HammAli & Navai

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в откровенном наряде пришла на концерт рэп-дуэта HammAli & Navai. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя певица предстала перед камерой, танцуя в черном корсете с глубоким вырезом, который частично обнажал ее грудь. Также звезда надела джинсы с заниженной талией и солнцезащитные очки.

В то же время она уложила волосы в гладкий пучок, нанесла розовый блеск на губы и выбрала в качестве украшений массивные золотистые браслеты и серьги.

Ранее в ноябре Анна Седокова также показала фигуру в крошечном купальнике.