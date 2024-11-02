Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

41-летняя певица Анна Седокова показала фигуру в крошечном черном бикини

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя певица запечатлела себя у зеркала в черном бикини. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и тонкими бретелями и микро-трусов с завязками на бедрах. Также знаменитость надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

В октябре Анна Седокова рассказала о тяжелом состоянии из-за развода с третьим мужем — 32-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Также ранее она показала опухшее лицо и объяснила причину изменений во внешности.