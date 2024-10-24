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16:25, 24 октября 2024Ценности

Анна Седокова показала опухшее лицо и объяснила причину изменений во внешности

Певица Анна Седокова показала опухшее из-за стресса лицо

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала опухшее лицо и объяснила причину изменений во внешности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница разместила снимок, на котором предстала в серой кофте, накинув на голову капюшон, прикрывший пол-лица. При этом на фото видно, что на коже звезды появился отек. Помимо этого, звезда призналась, что из-за стресса ее тело усыпано пятнами.

«Лицо начало вздуваться, тело покрылось красными пятнами. После нескольких дней кошмара, который мне устроили, я понимала, что это неизбежно. Но я не знала, что, оказывается, мой укол теперь невозможно найти, что его больше не поставляют. А это означает, что впереди будет еще страшнее и большее», — посетовала певица.

В сентябре Анна Седокова показала тело с сыпью и объяснила причину недуга. 41-летняя исполнительница разместила снимки, на которых продемонстрировала усыпанную красными пятнами кожу. При этом она рассказала, что внешние изменения появились от пережитого стресса.

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      Екатерина Ештокина
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