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15:23, 20 сентября 2024Ценности

Анна Седокова показала тело с сыпью и объяснила причину недуга

Певица Анна Седокова показала усыпанное красными пятнами от стресса тело

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала тело с сыпью и объяснила причину недуга. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница разместила снимки, на которых продемонстрировала усыпанную красными пятнами кожу. При этом она объяснила, что внешние изменения появились от пережитого стресса.

«Я в этой жизни дала себе обещание беречь себя и стараться избегать конфликтов и любых нервных потрясений. Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек Квинке и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня привет, крапивница», — посетовала певица.

Ранее в сентябре Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма и поделилась опытом. 61-летняя звезда «Стриптиза» рассказала, что во время работы над фильмом ее настиг опоясывающий лишай, вследствие которого появляется зудящая сыпь по одной стороне тела.

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      Екатерина Ештокина
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