Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма и поделилась опытом

L.A. Times: Деми Мур заболела опоясывающим лишаем на съемках фильма «Вещество»

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма «Вещество» и поделилась опытом. Соответствующее интервью публикует издание L.A. Times.

61-летняя звезда «Стриптиза» рассказала, что во время работы над фильмом ее настиг опоясывающий лишай, вследствие которого появляется зудящая сыпь по одной стороне тела. «И затем я потеряла около 20 фунтов (9 килограммов)», — призналась Мур.

В то же время ее коллега, Маргарет Куэлли, в интервью заявила, что также столкнулась с рядом трудностей. По ее словам, у нее появились многочисленные прыщи, с которыми она боролась в течение долгого времени.

Ранее в сентябре внешность Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети. Знаменитость предстала на обложке глянца в облегающем платье черного цвета, оформленном полупрозрачной асимметричной юбкой.