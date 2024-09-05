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18:25, 5 сентября 2024Ценности

Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма и поделилась опытом

L.A. Times: Деми Мур заболела опоясывающим лишаем на съемках фильма «Вещество»
Деми Мур

Деми Мур. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур заболела лишаем во время съемок фильма «Вещество» и поделилась опытом. Соответствующее интервью публикует издание L.A. Times.

61-летняя звезда «Стриптиза» рассказала, что во время работы над фильмом ее настиг опоясывающий лишай, вследствие которого появляется зудящая сыпь по одной стороне тела. «И затем я потеряла около 20 фунтов (9 килограммов)», — призналась Мур.

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В то же время ее коллега, Маргарет Куэлли, в интервью заявила, что также столкнулась с рядом трудностей. По ее словам, у нее появились многочисленные прыщи, с которыми она боролась в течение долгого времени.

Ранее в сентябре внешность Деми Мур на обложке журнала вызвала споры в сети. Знаменитость предстала на обложке глянца в облегающем платье черного цвета, оформленном полупрозрачной асимметричной юбкой.

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      Екатерина Ештокина
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