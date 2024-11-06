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13:45, 6 ноября 2024Ценности

Айза высказалась о своем теле в преддверии 40-летия

Экс-жена рэпера Гуфа Айза заявила, что не считает себя старой 40-летней женщиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и экс-жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) высказалась о своем теле в преддверии 40-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша заявила, что не считает себя старой. «Я смотрю на себя в зеркало и не вижу женщину сорока лет. В отражении я вижу молодое тело, сильные мышцы, горящие жизнью глаза. Да, у меня есть морщины и несовершенства, но это не то лицо, которое я ожидала увидеть в свои сорок», — призналась она.

По ее мнению, в течение своей жизни она совершала больше добрых дел, чем ошибок. «Мне скоро 40, и я не боюсь этого возраста. Я — женщина, которая умеет любить, которая прошла через трудности, сохранив веру в себя и добро», — отметила знаменитость.

В июле Айза поделилась фото топлес. Тогда на размещенном кадре она была запечатлена загорающей на пляже. При этом инфлюэнсерша повернулась к камере спиной и продемонстрировала многочисленные татуировки на теле.

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