Беспрецедентное число американских штатов столкнулось с глобальной проблемой

US Drought Monitor: 48 штатов США столкнулись с небывалой засухой

В конце октября 2024 года беспрецедентное число американских штатов столкнулось с засухой на фоне изменения климата. О небывалом масштабе последствий глобальной проблемы сообщают аналитики US Drought Monitor.

Несмотря на то что сейчас в стране осень и нет рекордной жары, засуха продолжает усиливаться. По данным специалистов, с 23 по 29 октября она затронула территории 48 штатов США — это небывалые значения.

От длительного отсутствия осадков пострадали 150 миллионов человек и 128,7 миллиона гектаров сельско-хозяйственных посевов. По словам специалистов, засушливые условия могут сильно понизить уровень воды в реках и помешать судоходству — тогда придется искать альтернативные пути для перевозки грузов и сильно увеличить транспортные расходы. В итоге вырастут цены на готовые продукты и другие товары.

Ранее эксперты объяснили засуху, которая накрыла Европу в 2022 году. По словам климатологов, она была на треть усилена многолетним действием глобального потепления. Общий дефицит влаги во всех европейских реках и почвах во время засухи 2022 года составил рекордные 280 кубических километров, что стало рекордом. Рекордную засуху этого года также усилили аномалии в уровне осадков и влажности почвы, зафиксированные с 2018 по 2020 годы.