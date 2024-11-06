Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 6 ноября 2024Ценности

Бейонсе повторила культовые откровенные образы Памелы Андерсон

Певица Бейонсе повторила образ Памелы Андерсон в красном купальнике
Мария Винар

Кадр: Beyonce «Bodyguard»

Американская певица Бейонсе повторила культовые откровенные образы актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь 43-летняя исполнительница поделилась снимками, на которых предстала в белом корсете и облегающих брюках, украшенных множеством сияющих стразов и цветочным орнаментом. При этом она примерила розовую меховую шляпу. Известно, что в таких вещах Андерсон появилась в 1999 году на премии MTV EMA.

Затем Бейонсе повторила образ актрисы из телесериала «Спасатели Малибу». Она продемонстрировала фигуру в частично обнажающем грудь красном купальнике.

Вдобавок певица позировала в черных перчатках выше локтя и облегающем черном платье, оформленном глубоким декольте. В таком наряде Андерсон снялась в фильме «Не называй меня малышкой», который был впервые показан на телеэкранах в 1996 году.

Ранее сообщалось, что Бейонсе перевоплотилась в популярную актрису Бетт Дэвис.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис обошла Трампа в «пророческом регионе», но он лидирует в ключевых штатах. Что известно о ходе выборов в США?

      В Запорожской области заявили о продвижении российских войск на времевском направлении

      В российском жилом доме прогремел взрыв

      Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на два региона России

      Мужчина лишился части пениса из-за вируса

      Стубб исключил урегулирование на Украине по финской модели

      В Германии назвали Харрис худшим кандидатом в президенты за всю историю США

      Трамп опередил Харрис почти на 100 голосов выборщиков

      Глава МИД Германии посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

      В США спрогнозировали победителя президентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше