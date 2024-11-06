Бейонсе повторила культовые откровенные образы Памелы Андерсон

Певица Бейонсе повторила образ Памелы Андерсон в красном купальнике

Американская певица Бейонсе повторила культовые откровенные образы актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь 43-летняя исполнительница поделилась снимками, на которых предстала в белом корсете и облегающих брюках, украшенных множеством сияющих стразов и цветочным орнаментом. При этом она примерила розовую меховую шляпу. Известно, что в таких вещах Андерсон появилась в 1999 году на премии MTV EMA.

Затем Бейонсе повторила образ актрисы из телесериала «Спасатели Малибу». Она продемонстрировала фигуру в частично обнажающем грудь красном купальнике.

Вдобавок певица позировала в черных перчатках выше локтя и облегающем черном платье, оформленном глубоким декольте. В таком наряде Андерсон снялась в фильме «Не называй меня малышкой», который был впервые показан на телеэкранах в 1996 году.

Ранее сообщалось, что Бейонсе перевоплотилась в популярную актрису Бетт Дэвис.