Более 500 уголовных дел пропало из архива полиции в российском регионе

В Пермском крае комиссия обнаружила пропажу 512 уголовных дел из архива ГУ МВД

В Пермском крае члены комиссии из Москвы во время проверки обнаружили пропажу 512 уголовных дел из архива ГУ МВД. Об этом сообщает URA.RU.

При этом 383 уголовных дела пропали из архива УМВД по Перми, 49 дел исчезли в Березниковском округе. Во время проверки зафиксировали пропажу 21 уголовного дела в Кунгурском округе, еще 48 — в Краснокамском районе, 42 уголовных дела не досчитались в отделе МВД «Пермский».

В результате комиссия инициировала поиски и нашла 489 уголовных дел. Местонахождение еще 23 дел до сих пор неизвестно. Члены комиссии выяснили, что об утере документов не докладывалось в следственный департамент МВД России.

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