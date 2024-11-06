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06:08, 6 ноября 2024Мир

Бут рассказал о делении заключенных в США на республиканцев и демократов

Бут заявил о делении заключенных тюрем США на республиканцев и демократов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США, рассказал о делении заключенных в американских тюрьмах на сторонников республиканцев и демократов. Его слова приводит РИА Новости.

Бут подчеркнул, что среди заключенных, интересующихся политикой, всегда присутствует деление на республиканцев и демократов. Он признался, что в тюрьме последних было гораздо меньше.

«Часто политические взгляды заключенного формируются или меняются уже в тюрьме, когда человек попадает в пенитенциарное заведение, когда он вырван из повседневной жизни и вынужден черпать информацию из заведомо контролируемых источников, доступных в тюрьме, он начинает думать, сомневаться, и четче понимать, что происходит вокруг — и в тюрьме, и в стране», — заявил он.

Бут, отбывавший срок по обвинению в торговле оружием, вернулся на родину 8 декабря 2022 года после обмена на осужденную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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