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13:21, 6 ноября 2024Ценности

Бывшая жена Моргенштерна раскрыла причину отказа от сумки Hermes в подарок

Блогерша Дилара Зинатуллина отказалась от сумки Hermes в пользу другого подарка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: страница A L E K Ó во «ВКонтакте»

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина раскрыла причину отказа от сумки люксового бренда Hermes в подарок в интервью стилисту Алеко Надиряну. Видео доступно в его группе во «ВКонтакте».

24-летняя инфлюэнсерша заявила, что однажды ей предложили преподнести данный аксессуар. Однако девушка сделала выбор в пользу другого презента, не уточнив, какого именно. При этом она отметила, что ранее считала подобные сумки в гардеробе показателем статусности и богатства, но изменила свое мнение.

«Я и так себя круто чувствую. Мне какие-нибудь часы на ту же сумму в 24 года будут прикольнее. Мне кажется Birkin [модель сумки Hermes] и подобные вещи имеют не такой уж и большой срок годности относительно, например, ювелирных изделий», — пояснила экс-супруга музыканта.

Ранее в ноябре Дилара Зинатуллина опубликовала фото в нижнем белье.

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