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17:20, 6 ноября 2024Путешествия

Частный самолет врезался в автомобиль при взлете и сгорел вместе с пассажирами

В США частный самолет с пятью пассажирами врезался в автомобиль и сгорел
Мария Борисова
Мария Борисова

В США пять человек не выжили после крушения частного самолета. Подробности сообщает газета The New York Times.

В 16:40 5 ноября (2:40 6 ноября мск) бизнес-джет Honda HA-420 прорвался через ограждение при взлете с аэродрома в Фениксе, штат Аризона, и врезался в автомобиль. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что лайнер и машина сгорели.

Известно, что на борту воздушного судна было пять человек. При этом не уточняется, все ли они не выжили или вместе с ними жертвы были среди пассажиров автомобиля. Местные власти проведут расследование авиакатастрофы.

В тот же день в Индонезии двигатель самолета авиакомпании Trigana Air загорелся во время взлета. На видео попала эвакуация пассажиров с неисправного лайнера.

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