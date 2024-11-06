Частный самолет врезался в автомобиль при взлете и сгорел вместе с пассажирами

В США частный самолет с пятью пассажирами врезался в автомобиль и сгорел

В США пять человек не выжили после крушения частного самолета. Подробности сообщает газета The New York Times.

В 16:40 5 ноября (2:40 6 ноября мск) бизнес-джет Honda HA-420 прорвался через ограждение при взлете с аэродрома в Фениксе, штат Аризона, и врезался в автомобиль. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что лайнер и машина сгорели.

Известно, что на борту воздушного судна было пять человек. При этом не уточняется, все ли они не выжили или вместе с ними жертвы были среди пассажиров автомобиля. Местные власти проведут расследование авиакатастрофы.

В тот же день в Индонезии двигатель самолета авиакомпании Trigana Air загорелся во время взлета. На видео попала эвакуация пассажиров с неисправного лайнера.