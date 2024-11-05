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19:01, 5 ноября 2024Путешествия

Двигатель самолета с пассажирами на борту вспыхнул во время взлета и попал на видео

Antara: двигатель самолета Trigana Air загорелся во время взлета в Индонезии
Мария Борисова
Мария Борисова

Двигатель пассажирского самолета авиакомпании Trigana Air загорелся во время взлета в Индонезии и попал на видео. Подробности сообщает агентство Antara.

5 ноября лайнер Boeing 737, на борту которого был 121 пассажир, выполнял внутренний рейс в провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Когда пилоты запускали воздушное судно и готовились к рулению, левый двигатель вспыхнул.

На борту началась эвакуация по надувным трапам, в ходе которой четыре человека получили легкие травмы. Из-за случившегося отправление отменили, а пассажиры вылетели по месту назначения другими рейсами. Местные власти проводят расследование.

Ранее в Чили сумка вылетела из багажного отсека самолета и повредила его винты. В авиакомпании объяснили, что дверь лайнера открылась из-за врезавшейся в него птицы, но пассажиры выразили другое мнение.

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