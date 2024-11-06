Двоих высокопоставленных полицейских в российском регионе уличили во взятках

В Ленобласти задержали замначальника ГАИ Выборга и начальника отдела полиции

В Ленинградской области задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Романа Сафронова и заместителя начальника ГАИ Выборга Антона Тихонова по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает 47news.

По данным 47news, Сафронова и Тихонова задержали 6 ноября. Предварительно сообщается, что ежемесячно они получали взятки за беспрепятственный проезд грузоперевозчиков по трассе «Скандинавия», расположенной в Выборгском районе области. Таким образом им удалось получить в общей сумме около одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Туле задержаны двое высокопоставленных полицейских, которые незаконно выдавали квоты на разрешение на временное проживание мигрантам.