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16:59, 6 ноября 2024Силовые структуры

Двоих высокопоставленных полицейских в российском регионе уличили во взятках

В Ленобласти задержали замначальника ГАИ Выборга и начальника отдела полиции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

В Ленинградской области задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Романа Сафронова и заместителя начальника ГАИ Выборга Антона Тихонова по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает 47news.

По данным 47news, Сафронова и Тихонова задержали 6 ноября. Предварительно сообщается, что ежемесячно они получали взятки за беспрепятственный проезд грузоперевозчиков по трассе «Скандинавия», расположенной в Выборгском районе области. Таким образом им удалось получить в общей сумме около одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Туле задержаны двое высокопоставленных полицейских, которые незаконно выдавали квоты на разрешение на временное проживание мигрантам.

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