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23:14, 6 ноября 2024Мир

Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой

Джордж Буш-младший поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джордж Буш-младший

Джордж Буш-младший. Фото: Larry Downing LSD / ME / Reuters

Бывший президент США Джордж Буш-младший поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — отметил он. Буш-младший также поблагодарил действующего главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за их службу стране.

Ранее действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп. По последним сведениям, он получил 291 голос выборщиков из необходимых 270.

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