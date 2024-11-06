Байден поздравил Трампа с победой

Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой

Действующий президент США Джо Байден позвонил Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Белого дома поздравил республиканца с победой на выборах главы государства. Также он пригласил Трампа в свою резиденцию для обсуждения перехода власти.

Ранее основной конкурент Трампа, вице-президент США Камала Харрис также по телефону признала свое поражение и поздравила его с победой. Политики обсудили важность мирной передачи власти.

Трамп уже успел обратиться к сторонникам с речью в резиденции. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Республиканец также заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

По предварительным результатам, Трамп одержал победу, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.