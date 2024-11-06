На Курилах вулкан выбросил гигантский столб пепла

МЧС: на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс высотой в два километра

На Курильских островах зафиксирован пепловый выброс. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.

Столб пепла высотой в два километра выбросил вулкан Эбеко. Шлейф, как сообщают в экстренных службах, распространился дальше чем на пять километров в направлении юго-запада. Пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось, жалоб среди горожан на запах сероводорода также не отмечается. Активность вулкана, по информации спасателей, не представляет опасности для авиаперевозок — воздушные трассы в окрестностях Эбеко не проходят. Зарегистрированных туристических групп вблизи вершины нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров находится в северной части острова Парамушир. Он активизировался еще в ноябре 2018 года. Эбеко установили оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В августе произошло извержение вулкана Сундхнукур у исландского города Гриндавик. В близлежащих районах было объявлено чрезвычайное положение, население эвакуировали. Скорость лавового потока достигла шести километров в час, а разлом, через который просочилась магма, — полутора километрах. На фоне этого в Рейкьявике зафиксировали землетрясение.