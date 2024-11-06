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20:23, 6 ноября 2024Ценности

Экс-солистка группы «Ранетки» показала фото в прозрачных трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @natasha_milnichenko

Российская певица и экс-солистка группы «Ранетки» Наталья Мильниченко показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в зеркало в прозрачных капроновых трусах с высокой талией и коричневом бюстгальтере, выполненном в спортивном стиле. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань нижнего изделия просвечивают трусы с низкой посадкой. Кроме того, знаменитость примерила черные ботильоны и распустила волосы.

В июле российская актриса и звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах.

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