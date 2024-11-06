Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 6 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла детали дела осужденного американского дипломата

Осужденный дипломат Шонов был тайным информатором посольства США по вопросам СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Роберт Шонов

Роберт Шонов. Фото: Пресс-служба Лефортовского суда / ТАСС

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов был тайным информатором посольства США в Москве по вопросам о специальной военной операции (СВО) и проведения выборов президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, после начала СВО Шонов решил возобновить контакты с американцами для помощи в антироссийской деятельности. Те предложили ему сотрудничество в качестве тайного осведомителя политического отдела посольства.

За вознаграждение Шонов с осени 2022-го по март 2023 года собирал информацию об СВО, мобилизации в регионах России, а также выявлял проблемы и оценивал их влияние на население. Сообщается, что особый интерес для американцев представляли сведения о выборах президента.

Также Шонов искал в Сибири и на Дальнем Востоке экспертов и журналистов, которые были готовы сотрудничать с США.

1 ноября Роберт Шонов был приговорен к четырем годам и десяти месяцам колонии общего режима по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Он является гражданином России и более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      «Довольно жесткая, но правда». Депутат Госдумы прокомментировал свои слова о «лишних людях» на СВО

      В Кремле заявили о возможности США помочь с завершением конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше