ФСБ раскрыла детали дела осужденного американского дипломата

Осужденный дипломат Шонов был тайным информатором посольства США по вопросам СВО

Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов был тайным информатором посольства США в Москве по вопросам о специальной военной операции (СВО) и проведения выборов президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, после начала СВО Шонов решил возобновить контакты с американцами для помощи в антироссийской деятельности. Те предложили ему сотрудничество в качестве тайного осведомителя политического отдела посольства.

За вознаграждение Шонов с осени 2022-го по март 2023 года собирал информацию об СВО, мобилизации в регионах России, а также выявлял проблемы и оценивал их влияние на население. Сообщается, что особый интерес для американцев представляли сведения о выборах президента.

Также Шонов искал в Сибири и на Дальнем Востоке экспертов и журналистов, которые были готовы сотрудничать с США.

1 ноября Роберт Шонов был приговорен к четырем годам и десяти месяцам колонии общего режима по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Он является гражданином России и более 25 лет работал в генконсульстве США во Владивостоке.