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03:50, 6 ноября 2024Мир

Глава МИД Германии посетила зону у границы Украины с Белоруссией и Россией

Reuters: Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с РФ и Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, министр посетила подразделение государственной пограничной службы в нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области. Там украинская сторона вновь попросила поставить больше оружия.

По данным агентства, в ходе визита Бербок «ознакомилась с ситуацией на границе» с Россией и Белоруссией.

Ранее глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть местные власти к переговорам с Россией. Политик подчеркнул, что визит произошел незадолго до президентских выборов в США. Нимайер уверен, что таким образом Бербок желает снизить заслуги Дональда Трампа в возможном урегулировании конфликта.

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