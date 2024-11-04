Нимайер: Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть власти к переговорам

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Анналена Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть местные власти к переговорам с Россией. Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

Политик подчеркнул, что визит произошел незадолго до президентских выборов в США. Нимайер уверен, что таким образом Бербок желает снизить заслуги Дональда Трампа в возможном урегулировании конфликта.

«Думаю, это тайная повестка. Госпожа Бербок пытается не упустить последний поезд», — сказал Нимайер.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. В городе она высказалась в поддержку Украины. Цели визита дипломата не разглашались.

Позднее депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Бербок хвастается по поводу перевода миллиардов Киеву на фоне денежного дефицита в своей стране.