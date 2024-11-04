«РБК-Украина»: в Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Прибыв в город она высказалась в поддержку Украины. О целях визита дипломата на Украину не сообщается.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. По его мнению, им не удастся добиться желаемого, стремясь принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву.

До этого в Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт. Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что передача ракет Киеву — это «что угодно, только не вступление в войну».