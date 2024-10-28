Лидер ХДС Мерц: поставки Taurus Киеву не станут втягиванием Германии в конфликт

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт. Его слова приводит ТАСС.

Его позиция противоположна убеждениям лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт. По словам политика, передача ракет Киеву – это «что угодно, только не вступление в войну», и об этом знает его оппонент.

Мерц напомнил, что крылатые ракеты поставляют Украине Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт никогда не называла это вступлением указанных стран в конфликт. «Это действительно ерунда, это бред», — подчеркнул лидер ХДС. Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.

Сара Вагенкнехт выступает против поставок оружия Украине. Она считает, что можно достичь мира на Украине дипломатическим путем. По мнению депутата, Германии следует придерживаться прежней политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.

Парламентарий отмечала, что не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, но называла обоснованными опасения Москвы о расширении НАТО на восток.