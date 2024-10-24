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23:07, 24 октября 2024Мир

Немецкий депутат назвала правительство Германии самым глупым в Европе

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала правительство ФРГ самым глупым в Европе

Фото: Pixabay

Депутат бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала правительство Германии самым глупым в Европе. Ее слова приводит журнал The Economist.

Парламентарий раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за ограничения в отношении российского газа и назвала решение недальновидным, подчеркнув, что из-за этого пострадали многие немецкие компании. Она также назвала политика «вассалом Америки».

Вагенкнехт считает, что Германии следует придерживаться прежней политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.

Депутат добавила, что не поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, но назвала обоснованными опасения Москвы о расширении НАТО на восток.

Вагенкнехт раскритиковала и украинского лидера Владимира Зеленского за его «бескомпромиссный подход» относительно завершения конфликта. Она подчеркнула, что урегулирование не должно означать членство Украины в НАТО, а гарантии безопасности для Киева должны представить Китай и Турция.

Ранее депутат заявила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может грозить ядерной войной. По мнению политика, если дело дойдет до ручки, Россия будет вынуждена нанести ядерный удар по натовской инфраструктуре.

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      Марина Совина
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