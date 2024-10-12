Вагенкнехт: вовлечение НАТО в конфликт на Украине может грозить ядерной войной

Депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что вовлечение НАТО в конфликт на Украине может грозить ядерной войной. Этот риск она оценила в беседе с журналистом медиагруппы Funke.

Вагенкнехт считает, что еще большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине грозит ядерным ответом России. По мнению политика, если дело дойдет до ручки, Россия будет вынуждена нанести ядерный удар по натовской инфраструктуре.

Она добавила, что Россия не раз сигнализировала, что не хочет видеть армию США у своих границ. Вагенкнехт также обратила внимание, что на Украине перед обострением конфликта уже находились четыре тысячи солдат НАТО, а у российских границ — 12. Она считает, что это и стало причиной активных действий со стороны Кремля.

Ранее в Германии призвали к мирному решению конфликта на Украине. Тогда Вагенкнехт, выразила мнение, что Берлин должен оказать давление на Зеленского для мирного урегулирования конфликта. Она отметила, что ей хотелось бы поддержки мирных планов Бразилии и Китая со стороны Германии и Европейского Союза.