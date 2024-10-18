В Германии захотели прекратить снабжать Украину оружием

Spiegel: коалиция партий Германии может запретить поставки оружия Украине

Партии Германии, которые набрали самое большое количество голосов на выборах в восточной части страны, могут захотеть добавить в коалиционное соглашение пункт о прекращении снабжения Украины оружием. Такую информацию приводит немецкое издание Spiegel.

В состав коалиции могут войти «Христианско-демократический союз» (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), которая является главным противником поставок вооружений Киеву.

«Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь мира на Украине, и хочет дипломатического решения. Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии», — указано в материале. По словам авторов, эти положения политик надеется закрепить в финальной версии коалиционного соглашения в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. В первоначальном же варианте документа украинский кризис почти не упоминается.

«В первую очередь именно поэтому (из-за различных взглядов по Украине) переговоры могут быть обречены на провал», — говорится в статье.

Ранее на сайте правительства ФРГ появился список вооружений, которую страна готова поставить в качестве военной помощи Украине. В перечне значатся управляемые ракеты AIM-9L, 4 тысячи ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird, две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 миллиметров.