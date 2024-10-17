Германия передаст Украине управляемые ракеты AIM-9L и 4 тысячи беспилотников

Германия передаст Украине управляемые ракеты AIM-9L и четыре тысячи ударных беспилотников. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4000 ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird. Две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 миллиметров Правительство ФРГ

Также в новый пакет войдут управляемые ракеты Sea Sparrow, шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Кроме того, Германия передаст Украине боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM.

Германия отказалась передавать Украине Taurus

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров.

Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы Олаф Шольц канцлер Германии

Политик подчеркнул, что не изменит свою позицию. Он также заявил о необходимости изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus для ударов вглубь российской территории. Она отвергла решение канцлера ФРГ, исключившего такую возможность из-за опасений спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Наша страна является демократией, и пока у нас нет единства в коалиции по вопросу поставок Taurus для ударов Вооруженных сил Украины вглубь России. (...) Однако очевидно: лично я поддерживаю отправку такого оружия Киеву Анналена Бербок министр иностранных дел Германии

Бербок добавила, что военная помощь Германии для Украины «по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны для сохранения важной инфраструктуры».

Кандидат в канцлеры ФРГ на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что готов передать Украине ракеты Taurus.

Я бы сказал [президенту России Владимиру] Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus Фридрих Мерц кандидат в канцлеры ФРГ

Политик заявил, что у Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение. Он отметил, что правительство сообщает российскому лидеру все подробности и публично спорит о своих позициях и дальнейших шагах.

Германия готова обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине

Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине.

Мы провели мирную конференцию в Швейцарии, которая окончилась выводом, что нужна еще одна встреча, в которой, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, должна принять участие и Россия. (...) Когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с российским лидером, мы отвечаем, что готовы Олаф Шольц канцлер Германии

По его словам, разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Украины, а также без предварительного согласия между странами-партнерами Германии.

Однако Бербок считает, что Путин не хочет общаться с канцлером ФРГ. По ее словам, российский лидер не готов к телефонным переговорам.

В последний раз политики созванивались почти два года назад. По словам Шольца, это было в декабре 2022 года — перед началом специальной военной операции на Украине.