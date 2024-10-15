Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 15 октября 2024Мир

Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что готов передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает NTV.

«Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — сказал он.

Политик добавил, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение. По его словам, правительство сообщает российскому лидеру все подробности и публично спорит о своих позициях и дальнейших шагах.

В сентябре Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.

В сентябре глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки ВСУ ракет Taurus для ударов вглубь российской территории, отвергнув при этом решение канцлера Германии Олафа Шольца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил ратифицировать договор с КНДР о взаимопомощи. Что входит в соглашение?

      Жирков заявил о непонимании молодежи

      Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

      Молодежь ходит в офис в пижаме, а звезды наряжаются в халаты. Почему они носят домашние вещи и раздражают всех вокруг?

      В Нидерландах рассказали о планах закупить 46 танков Leopard 2

      Олимпийский чемпион перенес заражение крови после допинг-контроля

      В США заявили о необходимости вывода войск ВСУ с территории Курской области

      Раскрыты письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

      ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в российском регионе

      Мать задержанной в Одессе женщины с флагом России прокомментировала ситуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше