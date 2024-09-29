В Германии заявили о невозможности для Украины победить Россию

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: Украина никогда не сможет победить Россию

Украина никогда не сможет победить Россию. Такое заявление сделал кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild am Sonntag.

«Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает, что она должна восстановить суверенитет над своей территорией», — заявил он.

По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей, однако Берлин далек от этого.

До этого депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал визит Зеленского в США фиаско. Он пояснил, что причиной стал «набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы"».