Дипломаты НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс. Что требуют от Киева?

AP: границы Украины должны быть четко демаркированы до вступления страны в НАТО

Границы Украины необходимо четко определить до вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом дипломаты НАТО заявили агентству Associated Press.

Уточняется, что лишь после демаркации границ станет ясно, в каких обстоятельствах может быть задействована пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.

Приглашение Украины в НАТО стало первым пунктом «плана победы» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом названо приглашение Украины в НАТО в ближайшее время.

В Верховной Раде при этом скептически отнеслись к плану Зеленского. Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал все сказанное политиком пустыми словами. «План очень нереалистичен», — заметил он. По его словам, Украина действительно желает всего вышеперечисленного, но нужно считаться с реальностью.

Депутат Рады Артем Дмитрук, комментируя планы президента, заявил, что Зеленский и его окружение сами не верят в победу Киева и вступление в НАТО — они лишь хотят продлить срок своего нахождения во власти. «На закрытом собрании после выступления Зеленский не смог ответить ни на один вопрос», — уточнил Дмитрук.

В России прокомментировали возможность приглашения Украины в НАТО

Приглашение Украины в Североатлантический альянс является невыполнимым и абсурдным, считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Оно, с точки зрения Зеленского, якобы должно стать свидетельством того, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности». Кроме того, Захарова указала, что пункты «плана победы» Зеленского подталкивают НАТО к прямому конфликту с Россией.

Партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан также в могиле Мария Захарова официальный представитель МИД России

По мнению политолога Сергея Маркова, страны Запада с большой вероятностью откажутся от реализации «плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что план содержит ряд принципиально новых моментов, которые могут привести к столкновению РФ и альянса. «Выполнение этого плана будет означать начало войны России и НАТО с высокой вероятностью ядерной войны, так что Запад вряд ли с ним согласится», — объяснил эксперт.