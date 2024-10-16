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22:16, 16 октября 2024Мир

В НАТО заявили о необходимости определения границ Украины

AP: границы Украины должны быть демаркированы до вступления страны в НАТО

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Границы Украины необходимо четко определить до вступления страны в НАТО. Об этом дипломаты альянса сообщили агентству Associated Press.

«Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить [в НАТО]», — указано в материале. Отмечается, что только после демаркации границ станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава альянса о коллективной обороне.

До этого новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина вступит в альянс, когда придет время, и НАТО делает все для ускорения этого момента. «Ясно, что однажды Украина станет членом НАТО, и мы обсуждаем, как этот момент приблизить», — сказал он.

Ранее Марк Рютте сообщил, что он не может в полной мере поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. При этом он добавил, что предложенный проект является «сильным сигналом», который Запад принимает.

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      Артём Верейкин
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