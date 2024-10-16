В Раде заявили о неверии Зеленского в победу Украины и членство в НАТО

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский не верит в победу Украины и вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение сами не верят в победу Киева и вступление в НАТО — они лишь хотят продлить срок своего нахождения во власти. Об этом в своем Telegram-канале заявил уехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно, исключительно чтобы продлить свой срок. На закрытом собрании после выступления Зеленский не смог ответить ни на один вопрос», — написал он.

Дмитрук подчеркнул, что украинский президент давно перестал прислушиваться к военным и разведке, поскольку данные о ситуации на фронте «очень плачевные».

Ранее политический эксперт Александр Харебин заявил, что последствия провала «плана победы» Зеленского будут катастрофическими. «Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если все, что есть в плане, не сбудется», — сказал он.