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21:34, 16 октября 2024Бывший СССР

На Украине назвали последствия провала плана Зеленского

Харебин: провал «плана победы» обернется личной Голгофой для Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Последствия провала «плана победы» президента Украины будут катастрофическими и обернутся личной Голгофой для Владимира Зеленского. Об этом заявил политический эксперт Александр Харебин, его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если все, что есть в плане, не сбудется», — сказал он.

Харебин также отметил, что сейчас ситуация вокруг Украины находится в критической точке. По его словам, Киев находится на пределе, после которого его ждет «или крах, или крест, или гражданская война, или победа».

Ранее глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «план победы» Зеленского представляет из себя признание поражения, а также «выклянчивание денег». Он также подчеркнул, что Запад не одобрит план Зеленского, так как «хочет жить».

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      Артём Верейкин
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