Германия поставит Украине ракеты AIM-9L

Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L и 4 тысячи беспилотников

Германия готовит новые поставки вооружений Украине. В частности, Берлин собирается передать Киеву управляемые ракеты AIM-9L и 4 тысячи ударных беспилотников. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

«В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4000 ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird. Две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тысячи снарядов калибра 40 миллиметров», — сказано в заявлении.

Кроме того, новый пакет включает в себя управляемые ракеты Sea Sparrow, 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Также Берлин планирует передать Киеву боеприпасы для танков Leopard 1, Leopard 2 и БМП Marder, ракеты для IRIS-T SLM.

Ранее кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц рассказал, что готов передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Политик добавил, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение.

В свою очередь, Олаф Шольц заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не изменил позицию Германии по конфликту на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что самое важное в вопросе поддержки Киева заключается в том, чтобы все представители ЕС были солидарны и обсудили возможные варианты.