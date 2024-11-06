На Венере обнаружили следы гигантского удара

Journal of Geophysical Research: тессера на Венере возникла в результате удара

Группа геологов и экологов из Университета короля Хуана Карлоса, Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Университета Миннесоты обнаружила доказательства, что тессера Haasttse-baad на Венере, вероятно, образовалась в результате двух гигантских столкновений на ранних этапах истории планеты. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Формация Haasttse-baad Tessera представляет собой концентрическое многокруговое образование на поверхности Венеры. В отличие от других планет Солнечной системы, на Венере не обнаружены следы ударных кратеров диаметром более 300 километров. Ученые предположили, что эта формация могла быть результатом мощного удара, схожего с процессами, происходившими на Каллисто — спутнике Юпитера.

Для проверки гипотезы исследователи провели измерения структуры тессеры и сопоставили их с данными о многокольцевых образованиях Каллисто, сформированных в результате сильного удара. На Каллисто кольцевые структуры возникли из-за холодной воды, вытесненной из-под поверхности после удара, что деформировало кору. Ученые также использовали численное моделирование для анализа возможности аналогичного механизма на Венере.

Моделирование показало, что в ранней истории Венеры поверхность планеты могла представлять собой тонкую твердую оболочку над расплавленной массой. Столкновение астероида или другого крупного объекта привело бы к пробиванию этой оболочки, после чего расплавленный материал под поверхностью был бы вытолкнут наружу, вызывая деформацию коры и образование концентрических колец. Эти процессы схожи с теми, что наблюдаются на Каллисто.

Дополнительный анализ выявил, что некоторые из колец на поверхности тессеры были смещены, что может свидетельствовать о воздействии двух крупных объектов диаметром примерно по 75 километров каждый. Удары произошли практически одновременно и в одном месте, что привело к образованию уникальной структуры.

Авторы исследования также отмечают, что в отличие от других подобных формаций, тессера Haasttse-baad не располагается на плато. Это может быть связано с тем, что материал под ней успел утечь до того, как окончательно остыл. Эти данные помогают лучше понять раннюю геологическую историю Венеры и возможные процессы ее формирования.