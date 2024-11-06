Жена популярного рэпера высказалась о его изменах с Лерчек и Бьянкой

Супруга Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова высказалась об изменах рэпера. Ее слова приводит Life.
Жена артиста отметила, что на данный момент она проживает «не самый простой период в жизни». «Но давайте начистоту. Могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила расстаться с ним до проекта? По сути он решил туда ехать из-за того, что мы разъехались» — высказалась Швецова, добавив, что никогда не переставала общаться с супругом.
Ранее Natan, которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), прокомментировал свои поступки.