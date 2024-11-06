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16:33, 6 ноября 2024Культура

Жена популярного рэпера высказалась о его изменах с Лерчек и Бьянкой

Жена Natan заявила, что не может считать поступки рэпера изменой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Лерчек и Natan

Лерчек и Natan. Кадр: РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ / YouTube

Супруга Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова высказалась об изменах рэпера. Ее слова приводит Life.

Жена артиста отметила, что на данный момент она проживает «не самый простой период в жизни». «Но давайте начистоту. Могу ли я считать изменой его поступки, когда я сама решила расстаться с ним до проекта? По сути он решил туда ехать из-за того, что мы разъехались» — высказалась Швецова, добавив, что никогда не переставала общаться с супругом.

Ранее Natan, которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), прокомментировал свои поступки.

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