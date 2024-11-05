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16:06, 5 ноября 2024Культура

Популярный рэпер отказался оправдываться за измены жене с Лерчек и Бьянкой

Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой рэпер Natan отказался оправдываться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Natan

Natan. Кадр: вМесте / YouTube

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), прокомментировал свои поступки. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Артист заявил, что не будет оправдываться за измены. «Единственный человек, чье мнение мне важно, этот Telegram-канал, к сожалению, не читает», — добавил он.

При этом рэпер не стал отрицать содеянное, назвав произошедшее своим «жестким косяком».

Ранее стало известно, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» у Natan и Бьянки была интимная связь. До этого исполнитель признался в измене жене с блогершей Лерчек.

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