Изменившего жене с Лерчек популярного рэпера уличили еще в одной измене

У рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), который признался, что изменял жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), также был роман с певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая). Видео с поцелуем артистов опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.
Отмечается, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» у Natan и Бьянки была интимная связь.
Ранее супруга рэпера Анастасия Швецова впервые прокомментировала скандальное видео с его изменой.
До этого Natan признался в измене жене с блогершей Лерчек.