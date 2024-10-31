Изменившего жене с Лерчек популярного рэпера уличили еще в одной измене

Изменившего жене с Лерчек рэпера Natan уличили в измене с певицей Бьянкой

У рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), который признался, что изменял жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек), также был роман с певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая). Видео с поцелуем артистов опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Отмечается, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» у Natan и Бьянки была интимная связь.

Ранее супруга рэпера Анастасия Швецова впервые прокомментировала скандальное видео с его изменой.

До этого Natan признался в измене жене с блогершей Лерчек.