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12:53, 6 ноября 2024Экономика

Инстасамка показала последствия пожара в квартире

Певица Инстасамка показала съемную квартиру с обгоревшим потолком
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В съемной квартире певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) обгорел потолок и стены. Последствия пожара знаменитость показала на видео, которое публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах Инстасамка в маске-респираторе идет по квартире, где огонь разрушил часть потолка и оставил копоть на остальных поверхностях. Жилье на Тверском бульваре в Москве певица арендовала вместе с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тысяч рублей в месяц.

Пожар в квартире знаменитости случился 4 ноября. Причиной возгорания стал неисправный камин. В результате сгорели 65 квадратных метров чердака и 15 «квадратов» квартиры. В момент возгорания исполнительница была дома, но никто не пострадал.

В своем Telegram-канале Инстасамка подтвердила информацию об инциденте, а также поблагодарила пожарных за оперативность и спасение ценных вещей.

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