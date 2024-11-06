Инстасамка показала последствия пожара в квартире

Певица Инстасамка показала съемную квартиру с обгоревшим потолком

В съемной квартире певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) обгорел потолок и стены. Последствия пожара знаменитость показала на видео, которое публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах Инстасамка в маске-респираторе идет по квартире, где огонь разрушил часть потолка и оставил копоть на остальных поверхностях. Жилье на Тверском бульваре в Москве певица арендовала вместе с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тысяч рублей в месяц.

Пожар в квартире знаменитости случился 4 ноября. Причиной возгорания стал неисправный камин. В результате сгорели 65 квадратных метров чердака и 15 «квадратов» квартиры. В момент возгорания исполнительница была дома, но никто не пострадал.

В своем Telegram-канале Инстасамка подтвердила информацию об инциденте, а также поблагодарила пожарных за оперативность и спасение ценных вещей.