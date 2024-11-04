Mash: квартира Инстасамки едва не сгорела из-за неисправного камина

Квартира певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в центре Москвы едва не сгорела из-за неисправного камина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Звезда вместе с мужем, рэпером Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) с 2023 года снимали квартиру на шестом этаже старинного дома на Тверском бульваре. Стоимость аренды в месяц составляла от 550 тысяч рублей. Однако днем в понедельник, 4 ноября, у дома загорелась кровля — по предварительным данным, из-за возгорания в вентиляции, — и супругам пришлось эвакуироваться.

По информации канала, в результате пожара огнем были уничтожены 65 квадратных метров чердака, а также 15 «квадратов» в квартире знаменитостей. Помимо этого, у Инстасамки и Moneyken сгорела часть личных вещей и мебели.

Ранее в этот же день стало известно, что на чердаке дома, расположенного по адресу Тверской бульвар, 9, произошел пожар. По информации МЧС, обошлось без пострадавших, так как 14 жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.