В доме в центре Москвы произошел пожар

В доме на Тверском бульваре Москвы вспыхнул пожар, огонь охватил 80 м²

В одном из жилых домов в центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в понедельник днем, 4 ноября, на чердаке дома, расположенного по адресу Тверской бульвар, 9. В результате огонь охватил 80 квадратных метров. В пресс-службе рассказали, что 14 жильцам удалось эвакуироваться из горящего здания самостоятельно, при этом информации о пострадавших и о причинах случившегося не поступало.

В столичном дептрансе отметили, что из-за пожара движение по Тверскому бульвару в районе пострадавшего от ЧП дома было частично перекрыто. Кроме того, в сторону станции метро «Арбатская» оно осуществлялось лишь по одному ряду.

Примерно через час, в 15:33 по московскому времени, стало известно о том, что сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар.

