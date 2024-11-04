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15:55, 4 ноября 2024Россия

В доме в центре Москвы произошел пожар

В доме на Тверском бульваре Москвы вспыхнул пожар, огонь охватил 80 м²
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПожар в Москве:

Кадр: Telegram-канал «МЧС Москвы»

В одном из жилых домов в центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в понедельник днем, 4 ноября, на чердаке дома, расположенного по адресу Тверской бульвар, 9. В результате огонь охватил 80 квадратных метров. В пресс-службе рассказали, что 14 жильцам удалось эвакуироваться из горящего здания самостоятельно, при этом информации о пострадавших и о причинах случившегося не поступало.

В столичном дептрансе отметили, что из-за пожара движение по Тверскому бульвару в районе пострадавшего от ЧП дома было частично перекрыто. Кроме того, в сторону станции метро «Арбатская» оно осуществлялось лишь по одному ряду.

Примерно через час, в 15:33 по московскому времени, стало известно о том, что сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар.

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