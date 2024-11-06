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16:37, 6 ноября 2024Культура

Известный рэпер эмоционально прокомментировал итоги выборов в США

Рэпер Lil Pump назвал Дональда Трампа воином после победы на выборах в США
Андрей Шеньшаков

Фото: Carlos Osorio / AP

Известный рэпер Газзи Гарсия, выступающий под псевдонимом Lil Pump, поддержал Дональда Трампа, который одержал победу на президентских выборах в США. Своими эмоциями от итогов голосования артист поделился в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рэпер отметил, что поддерживал Трампа с самого начала, а самого политика назвал воином.

«Его сажали в тюрьму, пытались убить, но он все еще здесь, стал президентом, чертов воин! Я потерял друзей из-за поддержки Трампа, и он победил, а ваша тупица осталась за бортом. Я всегда говорил, что думаю, потому что мне плевать», — заявил Lil Pump.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала избрание Трампа главой Белого дома.

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