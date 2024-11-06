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11:45, 6 ноября 2024Мир

В России прокомментировали победу Трампа на выборах в США

Депутат Журова допустила новый виток отношений РФ и США при Трампе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Возможно, в отношениях России и США будет новый виток, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировала победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Мы уже столько лет пытаемся сделать перезагрузку, а получилась перегрузка. Поэтому если Трамп сможет разгрузить наши отношения, то было бы неплохо», — сообщила Журова.

Депутат напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности страны дружить со всеми, кто в ответ готов и хочет дружить с Москвой.

«Но я так понимаю, что Трамп собрался нам ультиматумы ставить. Пусть Украине он ставит ультиматумы, а нам надо по-партнерски сесть за стол переговоров, в том числе, если этот партнер в лице США и Трампа подойдет к этим переговорам в нормальном ключе, сподвигнет Украину и не будет их финансировать. Кстати, Трамп с таким ультиматумом выходил к Украине. В таком случае, я думаю, что, возможно, будет наш новый виток отношений», — добавила она.

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Сам Трамп уже объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

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